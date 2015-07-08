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Постер сериала Двуличная сестренка Умару
Постер сериала Двуличная сестренка Умару
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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2 постера
Киноафиша Сериалы Двуличная сестренка Умару

Двуличная сестренка Умару (2015 - 2017)

Himouto! Umaru-chan 18+
Год выпуска 2015
Страна Япония
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 25 минут
Телеканал AT-X
Продолжительность сериала 10 часов 0 минут

О чем сериал

16-летняя Умару, красивая и популярная девушка, живёт со своим старшим братом Тайхэем. Внешне она кажется идеальной сестрой: добрая, интеллигентная отличница, которой все восхищаются. Но дома она превращается в совсем другого человека. Умару проводит время, играя в видеоигры, смотря телевизор, кушая фастфуд и попивая колу, оставляя все домашние заботы на брата. Она так искусно скрывает свою истинную натуру, что даже её одноклассник, случайно зайдя к ней в гости, был удивлен её поведением. Несмотря на двойственность Умару, Тайхэй не может её ненавидеть, ведь она такая милая и забавная сестрёнка!

Двуличная сестренка Умару - трейлер первого сезона
Двуличная сестренка Умару  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Хироки Ясумото
Kenji Nojima
Тэцуя Какихара
Мию Томита
Мию Томита
Харука Сираиси
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Сезоны
Двуличная сестренка Умару - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 12 эпизодов
 
Двуличная сестренка Умару - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2017, 12 эпизодов
 
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