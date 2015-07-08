16-летняя Умару, красивая и популярная девушка, живёт со своим старшим братом Тайхэем. Внешне она кажется идеальной сестрой: добрая, интеллигентная отличница, которой все восхищаются. Но дома она превращается в совсем другого человека. Умару проводит время, играя в видеоигры, смотря телевизор, кушая фастфуд и попивая колу, оставляя все домашние заботы на брата. Она так искусно скрывает свою истинную натуру, что даже её одноклассник, случайно зайдя к ней в гости, был удивлен её поведением. Несмотря на двойственность Умару, Тайхэй не может её ненавидеть, ведь она такая милая и забавная сестрёнка!