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Киноафиша Сериалы Джон Доу Места съёмок

Места и даты съемок сериала Джон Доу

Основные места съемок сериала Джон Доу

  • Ванкувер, Британская Колумбия, Канада

Где снимали известные сцены

эпизод «Сохранить как... Джон Доу»
ТЦ Pacific Centre, Ванкувер, Британская Колумбия, Канада
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Студия
Студия Lion's Gate, Северный Ванкувер, Британская Колумбия, Канада
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