Collider подвел итоги 2025 года и выбрал 10 лучших сериалов: и это не только «Чужой: Земля» и «Из многих»

Не только «Хищник» и «Черное зеркало»: все научно-фантастические фильмы Трахтенберга

Конь Юлий — это плагиат? Ключевой герой «Трех богатырей» вообще не из русской сказки

Папанов точно был бандитом — а гинекологом? Хитрый тест про звезд кино СССР: угадайте роль, в которой они не снимались

Почему Шон из «Хорошего доктора» видит тело человека «насквозь»: дело не в таланте или магии кино, а в особенностях мозга

Третий сезон «Дандадана» обзавелся датой: и это единственная радостная новость – ждать продолжения придется долго

10 лучших фильмов ужасов XXI века, после которых сложно спать спокойно — легко дадут фору «золотой» классике 80–90-х

Как будет называться 8-й сезон «Невского»: с именем свежей части уже определились – намекает на развитие сюжета

Лучший сериал в карьере Аверина — не «Глухарь» и уж точно не «Склиф»: лишь у одного проекта рейтинг 8.3+

Почему «Три богатыря» — идеальный вариант для похода в кино всей семьей: детей «за уши не оттащишь», а взрослым есть над чем посмеяться