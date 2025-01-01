Меню
Подопытные
Цитаты
Цитаты из сериала Подопытные
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Ведущий
Первые в мире бионические суперлюди. Они сильнее нас, быстрее, умнее... Следующее поколение человеческой расы — это...
Лео Дули
...живет в моем подвале?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Тайрел Джексон Уильямс
Tyrell Jackson Williams
