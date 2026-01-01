Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Храбрый Давид»
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Голубая планета 2
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Награды и номинации «Голубая планета 2»
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Вся информация о сериале
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Narrator
Победитель
Outstanding Cinematography for a Nonfiction Program
Номинант
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Номинант
Outstanding Cinematography for a Nonfiction Program
Номинант
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Nonfiction Program (Single or Multi-Camera)
Номинант
Outstanding Cinematography for a Nonfiction Program
Номинант
BAFTA 2018
Virgin TV's Must-See Moment
Победитель
Best Specialist Factual
Номинант
Best Specialist Factual
Номинант
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