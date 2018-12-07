Меню
Итоги года
На моем месте 2018 - 2021 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Сезон 1
In My Skin
18+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
7 декабря 2018
Год выпуска
2018
Количество серий
5
Продолжительность сезона
2 часа 20 минут
Рейтинг сериала
7.2
Оцените
11
голосов
7.3
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «На моем месте»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Episode 1
Сезон 1
Серия 1
7 декабря 2018
Серия 2
Episode 2
Сезон 1
Серия 2
29 марта 2020
Серия 3
Episode 3
Сезон 1
Серия 3
29 марта 2020
Серия 4
Episode 4
Сезон 1
Серия 4
29 марта 2020
Серия 5
Episode 5
Сезон 1
Серия 5
29 марта 2020
