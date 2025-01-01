Постеры сериала «Сан Рекордс»

Рецепт главного новогоднего блюда из «Иронии судьбы»: от такого ростбифа Ипполит бы не отказался

Самый популярный трейлер 2025 года набрал 181,5 млн просмотров всего за 24 часа: вот какую комедию с нетерпением ждут люди

Когда твой папа — маньяк: этот мини-сериал от Netflix зайдет поклонникам «Как приручить лису»

«Очень странные дела» идут по пути «Игры престолов»: 200 тысяч зрителей уже протестуют — Netflix вырезал самые важные сцены

Выбрал лучшие зарубежные сериалы за 15 лет: «Одни из нас», «Престолы» и «Аркейн» в списке, но какой ценой - мнение автора Киноафиши

Залетают в рот со свистом: 3 рецепта вареников для фанатов «Вечеров на хуторе»

«Как опухоль»: Бардо отказалась от новорожденного сына, вот как теперь выглядит 65-летний мужчина

Новогодний хит ушел в отрыв и собрал почти 400 млн рублей в прокате — зрители сделали выбор не в пользу нового «Шурика»

Рейтинг 8.4, Российская империя и сравнения с тем самым «Шерлоком»: лучший российский детектив 2025-го – не новинка НТВ и даже не «Фишер»

«Заслуживают памятника»: всего две серии «Смешариков» иностранцы оценили на 9,5 из 10 — увидели глубокий смысл