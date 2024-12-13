Отзывы о телешоу «Русская дорога»

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Светлана Крючковская
13 декабря 2024, 19:15
Оценка
Полная шняга. Артистизма и харизмы ноль у всех участников шоу, орут, как подорванные. Шутки отстойные. Глазом зацепиться не за что. Зря СТС забил этим шоу эфирную сетку.
13 декабря 2024, 19:15
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Киноафиша.инфо
13 декабря 2024, 19:19
в ответ на сообщение
Светлана Крючковская от 13 декабря 2024, 19:15
Спасибо за ваше мнение! Расскажите, было ли в шоу то, что вам всё-таки пришлось по душе? 🤔
13 декабря 2024, 19:19
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