Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Борьба в прямом эфире Отзывы

Отзывы о сериале «Борьба в прямом эфире»

Отзывы о сериале Вся информация о сериале
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Asta Sya 25 июня 2024, 13:11
Оценка
помню как начинала читать манхву.. это было что то с чем то, я очень рада что сделали аниме
25 июня 2024, 13:11 Ответить
Эльдар Камбиев 30 августа 2024, 15:42
Оценка
Аниме прикольное , главное не повторять за главным героем . Прикольно на вечер или отдохнуть между серьёзными тайтлами . Коротко , местами смешно , местами грустно , местами тупо . Крч норм .
30 августа 2024, 15:42 Ответить
Киноафиша.инфо 30 августа 2024, 19:20
Очень рады прочесть ваше мнение , спасибо 😌
30 августа 2024, 19:20 Ответить
Сергей Лазер 15 мая 2025, 14:19
Оценка
манхва просто обалденная жду продолжения в аниме адаптации
15 мая 2025, 14:19 Ответить
Киноафиша.инфо 31 мая 2025, 23:25
в ответ на сообщение Сергей Лазер от 15 мая 2025, 14:19
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️ 
31 мая 2025, 23:25 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Сёрфер
Сёрфер 12 комментариев
Беловежская пуща 21 комментарий
Джейн Остин испортила мне жизнь
Джейн Остин испортила мне жизнь 4 комментария
Формула 1
Формула 1 24 комментария
Саван
Саван 3 комментария
Хищные твари
Хищные твари 5 комментариев
Лея и волшебная карта
Лея и волшебная карта 4 комментария
Смерть единорога
Смерть единорога 3 комментария
Все началось с детских забав: собрали все игры по порядку с 1 по 3 сезон «Игры в кальмара»
Почему султан Сулейман отдал дочь за сына свинопаса? Такое могла потребовать у отца только Михримах
Это не «Империя Кесем»: не все знают, что у «Великолепного века» есть 8-серийное продолжение — там и любимая Хюррем есть
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше