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Отзывы о сериале «Борьба в прямом эфире»
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Asta Sya
25 июня 2024, 13:11
Оценка
помню как начинала читать манхву.. это было что то с чем то, я очень рада что сделали аниме
25 июня 2024, 13:11
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Эльдар Камбиев
30 августа 2024, 15:42
Оценка
Аниме прикольное , главное не повторять за главным героем . Прикольно на вечер или отдохнуть между серьёзными тайтлами . Коротко , местами смешно , местами грустно , местами тупо . Крч норм .
30 августа 2024, 15:42
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Киноафиша.инфо
30 августа 2024, 19:20
Очень рады прочесть ваше мнение , спасибо 😌
30 августа 2024, 19:20
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Сергей Лазер
15 мая 2025, 14:19
Оценка
манхва просто обалденная жду продолжения в аниме адаптации
15 мая 2025, 14:19
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Киноафиша.инфо
31 мая 2025, 23:25
в ответ на сообщение
Сергей Лазер от 15 мая 2025, 14:19
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️
31 мая 2025, 23:25
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