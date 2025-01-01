Постеры сериала «Танцуя для дьявола: секта 7M в TikTok»

Кто тут?» — но ответа нет: 3 мощных триллера, от которых потеют ладошки даже у самых смелых

С вайбом «Теда Лассо», но дерзче: этот новый сериал улыбнет даже тех, кто устал от спортивных комедий

На 69 году жизни умер Владимир Симонов — звезда «Таёжного романа»: 5 фильмов и сериалов, по которым мы его помним

«Доктор Хаус встречает Шерлока»: 2 сезон самого необычного сериала с Панфиловым выйдет уже на днях – еще до премьеры нарекли шедевром

Оди с Майком официально на вторых ролях: главным героем финала «Очень странных дел» станет самый недооцененный персонаж сериала

Вагончик тронется, а тест останется: меломаны, общий сбор – угадайте 6 культовых советских фильмов по строке песни

Внешность жутких джав – меньшая из бед: на эти 7 загадок далекой-далекой галактики во «Властелине колец» не ответили до сих пор

У №1 рейтинг 9.3: даже в «Шерлоке» с Камбербэтчем есть плохие серии, зато эти 5 детективов идеальны от начала до конца

Снова и снова один и тот же день: 5 фильмов, где герои застряли в петле времени — «День сурка» не единственный

«Дом дракона» даже не пытался: «Межевой рыцарь» исправит главную ошибку финала «Игры престолов» шестилетней давности