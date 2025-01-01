Постеры сериала «Атака на Мумбаи: 26/11»

В ожидании 5 сезона «Ведьмака» зрители вспомнили про этот фильм с Фрейей Аллан: на Rotten Tomatoes получил крепкие 80%

Гуль в сериале «Fallout» сходит с ума без желтого флакона с лекарством: в каноне такого не было — так что же это за препарат?

Интрижки с Тео даже в планах не было: за кого в итоге выйдет замуж Элоиза из «Бриджертонов»

Фильм Рязанова на Западе получил позорные 2,2/10: в кадре – Чурикова с Басилашвили, в отзывах – «балаган» и «мы это не просили»

«Игра престолов» в прериях, женщины-гладиаторы и ядерный Лас-Вегас: «Киноафиша» называет 3 главных сериала декабря-2025

«Коты-бегемоты и прочая муть»: Артемий Лебедев откровенно презирает «Мастера и Маргариту» – «Собачье сердце» тоже попало под раздачу

«Ее поймали и повесили»: в СССР запретили военный фильм с Басилашвили и Янковским – завязка даже жестче, чем в «Иди и смотри»

«Величие “Чужого” можно помножить на ноль»: ИИ вычислил самый переоцененный фильм Ридли Скотта – и рейтинг 7.0 не спас

«Он устал лгать»: культовое «Противостояние» укоротили чиновники СССР – детектив едва не стал «антисоветчиной»

Ивана Грозного раскусят даже дети: а вот другие 6 ролей великого Юрия Яковлева угадают единицы (тест по кадру)