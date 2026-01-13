Оповещения от Киноафиши
Машины сказки
Статьи
Статьи о сериале «Машины сказки»
Статьи о сериале «Машины сказки»
Поросенок Пых-Пых и прочая дичь: в «Маше и Медведе» переврали сразу несколько великих русских сказок – даже «Коньку-Горбунку» досталось
Под раздачу попали и зарубежные шедевры мировой детской литературы, но… у вас не поднимется рука критиковать за это создателей мульта.
13 января 2026 18:07
