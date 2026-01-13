Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ганди говорит» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Машины сказки Статьи

Статьи о сериале «Машины сказки»

Статьи о сериале «Машины сказки» Вся информация о сериале
Поросенок Пых-Пых и прочая дичь: в «Маше и Медведе» переврали сразу несколько великих русских сказок – даже «Коньку-Горбунку» досталось
Поросенок Пых-Пых и прочая дичь: в «Маше и Медведе» переврали сразу несколько великих русских сказок – даже «Коньку-Горбунку» досталось Под раздачу попали и зарубежные шедевры мировой детской литературы, но… у вас не поднимется рука критиковать за это создателей мульта.
Написать
13 января 2026 18:07
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше