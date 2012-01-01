В центре событий оказываются разные по характеру котята, которым удается найти общий язык и вместе исследовать мир. Непоседливые и любознательные Котя и Катя – два малыша-котенка, брат и сестра. Котя – умный и серьезный, а маленькая Катя – очаровательная и активная. Они любят чудеса и захватывающие приключения. У ребят есть ящик с игрушками, в которой можно отыскать все, что заблагорассудится. Котя и Катя часто путешествуют, используя свой слоган «Котики, вперед!», но всегда приезжают назад, в родительский дом.