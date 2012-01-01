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Постер сериала Котики, вперед!
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Киноафиша Сериалы Котики, вперед!

Котики, вперед! (2012 - 2012)

Kotiki, vpered! 18+
Год выпуска 2012
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 5 минут
Продолжительность сериала 8 часов 40 минут

О чем сериал

В центре событий оказываются разные по характеру котята, которым удается найти общий язык и вместе исследовать мир. Непоседливые и любознательные Котя и Катя – два малыша-котенка, брат и сестра. Котя – умный и серьезный, а маленькая Катя – очаровательная и активная. Они любят чудеса и захватывающие приключения. У ребят есть ящик с игрушками, в которой можно отыскать все, что заблагорассудится. Котя и Катя часто путешествуют, используя свой слоган «Котики, вперед!», но всегда приезжают назад, в родительский дом.

В ролях Персонажи
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Сезоны
Котики, вперед! - Сезон 1 Сезон 1
2012, 104 эпизода
 
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