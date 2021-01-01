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Отряд А. Игрушки-спасатели 2020 - 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Отряд А. Игрушки-спасатели
Киноафиша Сериалы Отряд А. Игрушки-спасатели Сезоны Сезон 1
A.Squad 0+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 января 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 51
Продолжительность сезона 11 часов 3 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Отряд А. Игрушки-спасатели»

В 1-м сезоне сериала «Отряд А. Игрушки-спасатели» дедушка Оливера, будучи выдающимся ученым, создал интеллектуальный чип безопасности. Он вставил его в пять игрушек своего внука: Капитана Лео, Дэш, Тимми, Эцио и Мамбо. Теперь они смогут беречь Оливера и обеспечивать его безопасность. С пятью верными друзьями мальчик создал спасательный отряд, чтобы оказывать помощь местным жителям. Невзирая на то, какой трудной или опасной может быть очередная спасательная операция, товарищи действуют слаженно и всегда добиваются результата. Во время выполнения миссий они узнают много нового о безопасности в городской среде.

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Список серий 1-го сезона сериала «Отряд А. Игрушки-спасатели»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Рождественская вечеринка1
Сезон 1 Серия 1
1 января 2021
Замёрзшее озеро
Сезон 1 Серия 2
1 января 2021
Спасти котёнка
Сезон 1 Серия 3
1 января 2021
Танцевальная вечеринка
Сезон 1 Серия 4
1 января 2021
Спасение сороки
Сезон 1 Серия 5
1 января 2021
Воришка орехов
Сезон 1 Серия 6
1 января 2021
Идём в поход
Сезон 1 Серия 7
1 января 2021
Вечеринка-сюрприз
Сезон 1 Серия 8
1 января 2021
Загадка фуникулёра1
Сезон 1 Серия 9
1 января 2021
Потерянные хомячки
Сезон 1 Серия 10
1 января 2021
Переселение пчёл
Сезон 1 Серия 11
1 января 2021
Скользкий денёк
Сезон 1 Серия 12
1 января 2021
Схватка с монстром Нянь
Сезон 1 Серия 13
1 января 2021
Озорная обезьянка
Сезон 1 Серия 14
1 января 2021
Воздушный шар
Сезон 1 Серия 15
1 января 2021
Спасение в водонапорной башне
Сезон 1 Серия 16
1 января 2021
Праздник драконьих лодок
Сезон 1 Серия 17
1 января 2021
Озорные чайки
Сезон 1 Серия 18
1 января 2021
Сбежавшая корова
Сезон 1 Серия 19
1 января 2021
Сражение с морскими птицами
Сезон 1 Серия 20
1 января 2021
Тайфун
Сезон 1 Серия 21
1 января 2021
Спасение дельфина
Сезон 1 Серия 22
1 января 2021
Соревнование воздушных змеев
Сезон 1 Серия 23
1 января 2021
Курьеры на один день
Сезон 1 Серия 24
1 января 2021
Прилив
Сезон 1 Серия 25
1 января 2021
Маленькие спасатели
Сезон 1 Серия 26
1 января 2021
Жаркое лето
Сезон 1 Серия 27
1 января 2021
Спортивный праздник
Сезон 1 Серия 28
1 января 2021
Самый лучший подарок
Сезон 1 Серия 29
1 января 2021
Стихи в парке
Сезон 1 Серия 30
1 января 2021
Исчезновение Беты
Сезон 1 Серия 31
1 января 2021
Бездомный котёнок
Сезон 1 Серия 33
1 января 2021
Метеоритный дождь
Сезон 1 Серия 34
1 января 2021
Экскурсия по зоопарку
Сезон 1 Серия 35
1 января 2021
Что случилось с Мари?
Сезон 1 Серия 36
1 января 2021
Где самолёт?
Сезон 1 Серия 37
1 января 2021
Конкурс знаний
Сезон 1 Серия 38
1 января 2021
Раскаты грома
Сезон 1 Серия 39
1 января 2021
Кто стучит в дверь?
Сезон 1 Серия 40
1 января 2021
Закуски Эндрю
Сезон 1 Серия 41
1 января 2021
Пение под крышей
Сезон 1 Серия 42
1 января 2021
Правила безопасности для маленьких
Сезон 1 Серия 43
1 января 2021
Надувная игровая площадка
Сезон 1 Серия 44
1 января 2021
Змея – мамочка
Сезон 1 Серия 45
1 января 2021
Охотники за сокровищами
Сезон 1 Серия 46
1 января 2021
Мусорный монстр
Сезон 1 Серия 47
1 января 2021
Помогая черепашке
Сезон 1 Серия 48
1 января 2021
Новые учителя
Сезон 1 Серия 49
1 января 2021
Потерянные знаки
Сезон 1 Серия 50
1 января 2021
Обмен игрушками
Сезон 1 Серия 51
1 января 2021
Мы все – Отряд А
Сезон 1 Серия 52
1 января 2021
График выхода всех сериалов
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