В 1-м сезоне сериала «Отряд А. Игрушки-спасатели» дедушка Оливера, будучи выдающимся ученым, создал интеллектуальный чип безопасности. Он вставил его в пять игрушек своего внука: Капитана Лео, Дэш, Тимми, Эцио и Мамбо. Теперь они смогут беречь Оливера и обеспечивать его безопасность. С пятью верными друзьями мальчик создал спасательный отряд, чтобы оказывать помощь местным жителям. Невзирая на то, какой трудной или опасной может быть очередная спасательная операция, товарищи действуют слаженно и всегда добиваются результата. Во время выполнения миссий они узнают много нового о безопасности в городской среде.