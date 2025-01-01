Постеры сериала «Чувство правды 2»

Первые 4 эпизода уже показали: когда выйдет вторая часть 5 сезона «Очень странных дел» и почему финал вынесли отдельно

«Трогает за живое»: этот сериал вышел на НТВ 7 лет назад, но до сих пор смотрится на одном дыхании

«Плакала от смеха»: этот сериал прошел на НТВ почти незаметно, что странно — в главных ролях Стоянов и Мадянов

Любимые лепешки Юлия из «Трех богатырей» стоят копейки, а готовятся за полчаса: конь их уминает по тарелке за раз (антикризисный рецепт)

«О-о о-о, не тормози»: откуда эти таксисты – угадайте 5 фильмов СССР по кадрам с бомбилой (тест)

Уолтер Уайт стал коммунистом, Цискаридзе оценил: после этого фильма со звездой сериала «Во все тяжкие» танцору было «о чем задуматься»

Список «жирных» премьер HBO на 2026 год — сразу 3 сериала выйдут уже в январе: новый Вестерос, «возвращение» Джона Сноу и медицинские интриги

Сюжет приквела про Юлия из «Трех богатырей» почти готов: что было до встречи с Алешей Поповичем?

В Китае тысячи людей рискуют жизнью, и виной тому «Зверополис 2»: Disney подложили фанатам змею

Кто ты такая, Мафальда Уизли? Роулинг вырезала из «Поттера» все упоминания главного врага Гермионы – рыжую заучку из Слизерина