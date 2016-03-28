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Постер сериала Кротик и Панда
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Киноафиша Сериалы Кротик и Панда

Кротик и Панда (2016 - 2016)

Krtek a panda 18+
Год выпуска 2016
Страна Китай/Чехия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 12 минут
Телеканал CCTV-8
Продолжительность сериала 10 часов 24 минуты

О чем сериал

Безошибочно узнаваемый всеми детьми на постсоветском пространстве Кротик был придуман чешским художником Зденеком Милером ещё в 1950-е годы. А современная китайская мультипликация подарила Кротику новую жизнь, новые киноприключения. Более того, у героя появился лучший друг: плюшевый китайский панда по имени Хохо. Его обронила одна девочка на велосипеде, и Крот забрал Хохо к себе в норку. Теперь они вместе гуляют, едят и развлекаются. Но хозяйка всё же возвращается за Хохо. Кротику остаётся только бирка из игрушки, которая приводит его... в Китай. Чешский сельский житель знакомится с обитателями Бамбукового леса. Они быстро узнают персонажа мультфильмов. Удастся ли Кротику отыскать плюшевого друга на родине настоящих панд?

В ролях Персонажи
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Сезоны
Кротик и Панда - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 52 эпизода
 
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