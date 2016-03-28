Безошибочно узнаваемый всеми детьми на постсоветском пространстве Кротик был придуман чешским художником Зденеком Милером ещё в 1950-е годы. А современная китайская мультипликация подарила Кротику новую жизнь, новые киноприключения. Более того, у героя появился лучший друг: плюшевый китайский панда по имени Хохо. Его обронила одна девочка на велосипеде, и Крот забрал Хохо к себе в норку. Теперь они вместе гуляют, едят и развлекаются. Но хозяйка всё же возвращается за Хохо. Кротику остаётся только бирка из игрушки, которая приводит его... в Китай. Чешский сельский житель знакомится с обитателями Бамбукового леса. Они быстро узнают персонажа мультфильмов. Удастся ли Кротику отыскать плюшевого друга на родине настоящих панд?