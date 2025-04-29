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Киноафиша Сериалы Кордон Отзывы

Отзывы о сериале «Кордон»

Отзывы о сериале Вся информация о сериале
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Катерина Лагутина 29 апреля 2025, 18:48
Оценка
Очень интересный, жизненный сериал захватывает с первых минут. Отличный актёрский состав, каждый актёр на своем месте. Красивые локации.
29 апреля 2025, 18:48 Ответить
Киноафиша.инфо 30 апреля 2025, 23:02
в ответ на сообщение Катерина Лагутина от 29 апреля 2025, 18:48
Очень интересно было прочесть ваш отзыв, спасибо большое ☺️ 
30 апреля 2025, 23:02 Ответить
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