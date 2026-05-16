Шампунь скупаю литрами, но не для мытья головы: капаю на кроссовки, ершик и даже пол - польза неописуемая

Пока овощей полно — катаю салат «Генеральский»: зимой что ни банка — то праздник, вкуснее лечо в 100 раз

Давно не парюсь из-за отросшего маникюра — и к мастеру не бегу: беру пилочку и решаю проблему в два счета

Летний кино-тест для выросших в СССР: вспомните по кадру 6 фильмов про каникулы

Леночку Крылову из «Карнавальной ночи» все узнают, а вот вам еще 5 платьев в горошек: вспомните, из какого фильма каждое (тест)

Пересмотрела «Метод» и удивилась – как я раньше не замечала смешной ляп: спорим, вы тоже его «проворонили»?

«Магическая битва» – все, теперь россияне «залипли» на аниме с 8.2 на IMDb: «не успевает надоесть», хоть и исекай

Включаю 3 детективных фильма из России, когда нет времени на сериалы: всего пару часов, а эмоций на неделю вперед

Хлеба и зрелищ! Держите — тест на знание советских фильмов о цирке (только единицы набирают 6/6)

Хороших сериалов в России немало, но эти 9 могут считаться культовыми: включайте любой – не прогадаете