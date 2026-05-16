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Скоро в прокате «Безумная старуха»
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Черная графиня
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«На моменте с трупами за столом стало очень жутко, даже заснуть не могла»: зрители спорят о финале «Черной графини» — оценки разнятся от 4 до 7/10
В целом мистика зашла, но есть нюансы, над которыми следует поработать авторам.
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16 мая 2026 07:58
У «Черной графини» есть один минус, который портит просмотр: и вытекает он из десятка плюсов новинки Okko
Точно испытаете раздражение ближе к финалу первой серии.
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27 марта 2026 16:11
«Игра в кальмара» в XIX веке: этот свежий российский детектив снят «по канонам» Кристи и Конан Дойла – 3 причины включить 1 серию
В главных ролях – сплошные звезды, но до финала доживут не все.
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25 марта 2026 19:53
Что, если бы «Достать ножи» сняли в России? Узнаем уже 26 марта — держите график выхода серий нового «сериала-ребуса»
Расследовать придется зрителю.
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24 марта 2026 07:58
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