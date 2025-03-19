Меню
Ниндзя Камуи
Статьи
Статьи о сериале «Ниндзя Камуи»
Статьи о сериале «Ниндзя Камуи»
Вся информация о сериале
2 сезон «Ниндзя Камуи» в разработке, но фанаты не ждут: чем финал первого разочаровал большинство
Начало было многообещающим, но концовка подкачала.
Написать
19 марта 2025 08:27
2 сезон «Поднятия уровня» заканчивается, а замена уже найдена: это аниме для тех, кто обожает зрелищные бои
А также фанатам мира ниндзя, детективных расследований и предательств.
7 комментариев
17 марта 2025 12:48
