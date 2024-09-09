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Киберкраш: Влюбиться в твою улыбку
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Отзывы о сериале «Киберкраш: Влюбиться в твою улыбку»
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niginaturdieva2011
9 сентября 2024, 12:12
Оценка
Так скажу коротко это дорама просто улёт смотрите . Будете пересматривать по 10 раз . Советую посмотреть!!! 🥹🫠
9 сентября 2024, 12:12
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Александр Лапшин
25 октября 2024, 12:38
Оценка
Игра так себе, на уровне школьного театра.
25 октября 2024, 12:38
0
0
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Киноафиша.инфо
25 октября 2024, 19:06
в ответ на сообщение
Александр Лапшин от 25 октября 2024, 12:38
А может быть так и было задумано? 😮
25 октября 2024, 19:06
0
0
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yrodka135
10 июля 2025, 23:01
Оценка
Дорама очень классная я смотрю ее каждый день всем советую. И очень буду рада если выйдет 2 сезон!!!!😍😍😍😍😍😍😍
10 июля 2025, 23:01
0
0
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