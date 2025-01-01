«В джазе только девушки» на втором месте: Variety составил ТОП-100 комедий столетия, и главный сюрприз в том, кто в лидерах

«Она такая строгая, противная, вредная»: с кого Успенский скопировал образ Шапокляк

0% на Rotten Tomatoes — максимум удовольствия: фильмы, которые стыдно любить, но невозможно выключить

«Петровна, такого нема»: Мордюкова по паспорту – вовсе никакая не Нонна, и всему виной… Владимир Ильич Ленин

«Правдиво говорит о подвиге»: эта военная драма СССР 15 лет пролежала на полке – а сейчас ей ставят 8.1 и любят не меньше «Иди и смотри»

Что на столе у Адского шефа? Эти 3 салата Ивлев готовит на Новый год, а гости пальчики облизывают

Роскошная усадьба на Николиной Горе: кому теперь принадлежит особняк, где жила и черпала вдохновение Инна Чурикова

«Невский-8» обязательно выйдет, но когда? Точную дату не назвали, зато есть прогноз – фанатам он вряд ли понравится

Вырезали почти всё, даже надругательство над Нэнси: ключевой герой «Очень странных дел» должен был погибнуть ещё в 1 сезоне

Резня, но не по книге: для «Оно 2» изначально готовили совершенно другой финал – Стивен Кинг после такого фильм возненавидел бы