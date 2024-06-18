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Отзывы о сериале «Ветролом»

Отзывы о сериале Вся информация о сериале
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Анастасия Арефьева 18 июня 2024, 17:42
Оценка
Аниме классное, интересное, но жалко что короткое, хотелось бы продолжения
18 июня 2024, 17:42 Ответить
Махсума Исраилова 28 июля 2024, 18:22
Оценка
Аниме мне очень понравилось, надеюсь что выйдет 2 сезон😊
28 июля 2024, 18:22 Ответить
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