В центре событий оказывается Цяо Цзин — женщина, которая привыкла в этой жизни рассчитывать только на себя. Она стала ассистенткой главы компании Гу И. В скором времени они начали сближаться, их отношения перестали носить исключительно деловой характер. Но Гу И обладает непростым характером. После ДТП у него порой происходят перепады настроения. Еще минуту назад он был нежным и понимающим — и вдруг стал жестоким и бессердечным. Цяо Цзин теряется в догадках. Однако и она не так проста, как может показаться на первый взгляд...