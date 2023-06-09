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Постер сериала Сердцебиение
Постер сериала Сердцебиение
Постер сериала Сердцебиение
Постер сериала Сердцебиение
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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4 постера
Киноафиша Сериалы Сердцебиение

Сердцебиение (2023 - 2023)

Xin Tiao 18+
Год выпуска 2023
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 35 минут
Стрим-сервис iQiyi
Продолжительность сериала 11 часов 40 минут

О чем сериал

В центре событий оказывается Цяо Цзин — женщина, которая привыкла в этой жизни рассчитывать только на себя. Она стала ассистенткой главы компании Гу И. В скором времени они начали сближаться, их отношения перестали носить исключительно деловой характер. Но Гу И обладает непростым характером. После ДТП у него порой происходят перепады настроения. Еще минуту назад он был нежным и понимающим — и вдруг стал жестоким и бессердечным. Цяо Цзин теряется в догадках. Однако и она не так проста, как может показаться на первый взгляд...

В ролях
В ролях
Цао Энци
Го Цзяньань
Хэ Жуйсянь
Ло Чжэн
Се Чуньи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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7.6 IMDb
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Сезоны
Сердцебиение - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 20 эпизодов
 
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