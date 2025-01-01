Придется выбирать, что смотреть первым: НТВ готовит решающий рывок года — 4 новых сериала подряд, которые давно ждали

Хит на первом месте собрал 2 799 439 100 $: выбрали 3 самых кассовых фильма Marvel — они изменили киноиндустрию

Детей трое, но все не от мужа, который полюбился зрителям: разбираемся, от кого родила Швецова из «Тайн следствия»

Говорящая змея, близнецы-изобретатели, странный эльф: Роулинг для «Гарри Поттера» полностью сплагиатила малоизвестный детский сериал

100% от критиков на Rotten Tomatoes — не панацея: зрителей лишили третьего сезона «Черепашек-ниндзя»

«Все чаще хочется больше реализма»: лишь эти 3 дорамы показывают жизнь в Южной Корее такой, какая она есть на самом деле

Почему Джексон снял сначала «Властелин колец», а не «Хоббита»: хотел, но не получилось — дали всего $75 млн и отправили восвояси

«Он меня убил»: финал «Очень странных дел» его же авторы сравнили с «Игрой престолов» – но не спешите точить вилы для братьев Даффер

29.1 млн просмотров и №1 в 72 странах: «опера, пропитанная печалью и снегом» рвет топы Netflix – включайте, если не знаете, что посмотреть

На 4 вопроса о кино СССР ответят только самые внимательные: проверьте, входите ли вы в их число (тест)