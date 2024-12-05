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Враг у ворот
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Отзывы о сериале «Враг у ворот»
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nikolaevasn1979
5 декабря 2024, 13:03
Сериал полностью оправдывает мои ожидания и могу сказать, что это одна из лучших исторических драм и детективов, которые мне приходилось видеть за последние несколько лет. Очень круто смотрится в образе злодея-диверсанта Филипп Янковский. Впрочем, Александр Новин в образе следователя Захара тоже убедителен. Советую к просмотру.
5 декабря 2024, 13:03
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мария
6 декабря 2024, 13:03
Оценка
Мне «Враг у ворот» понравился благодаря своему интересному сюжету и интриге, которая постоянно нарастает от серии к серии. Наблюдать за противостоянием матерого диверсанта и умелого капитана очень интересно. Ну а исторический сеттинг Москвы тут просто вне конкуренции – очень красиво и эффектно все показано, словно реальная хроника событий тех лет.
6 декабря 2024, 13:03
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kolesnikovasa1981
7 декабря 2024, 12:07
Оценка
Посмотреть сериал Никиты Грамматикова стоит по любому, так как это мощный исторический детектив, который описывает поиску группы опасных диверсантов в Москве в самом начале войны. Здесь имеется напряжение, интрига и драма. Главный герой в исполнении Александра Новина сразу мне понравился, и я за него болею всей душой. Посмотрим, к чему в итоге приведет сюжет.
7 декабря 2024, 12:07
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sdhss272787
9 декабря 2024, 12:14
Оценка
Наши сериалы редко хвалю, однако «Враг у ворот» этого определенно заслуживает. Хочу отметить антураж в котором была снята эта история. Смотришь и совсем не сомневаешься в том, что события происходят именно в Москве 1941 года, а не в каком-то другом месте. Александр Новин и Филипп Янковский идеально вписались в свои образы и их противостояние – это настоящее украшение данного сериала. Так что можете смело начинать просмотр.
9 декабря 2024, 12:14
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Асель Мишина
11 декабря 2024, 14:28
Оценка
Сериал вышел действительно интересный. Казалось бы, что на тему ВОВ было снято уже много разных проектов, но «Враг у ворот» отличается хорошо прописанным сюжетом с увлекательной детективной линией, связанной с нападениями диверсантов по всей Москве. Также мне понравился образ главного героя, Захара. Ему есть, за что бороться и ты реально держишь за него кулаки. Так что не пропускайте, сериал действительно вышел стоящим.
11 декабря 2024, 14:28
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Киноафиша.инфо
11 декабря 2024, 19:11
в ответ на сообщение
Асель Мишина от 11 декабря 2024, 14:28
Очень рады прочесть ваше мнение, спасибо 😌
11 декабря 2024, 19:11
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Слава Крулатов
12 декабря 2024, 11:51
Оценка
«Врага у ворот» я на самом деле могу назвать одним из самых интересных наших сериалов за последнее время. Для меня тут самое главное то, что авторы порадовали нас интересным и напряженным сюжетом. Он начинается стремительно, грамотно расставляя фигуры на своеобразной шахматной доске, и уже после первой серии мне захотелось с головой окунуться в эту историю. Так что обязательно посмотрю весь сезон от начала и до конца.
12 декабря 2024, 11:51
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Киноафиша.инфо
12 декабря 2024, 18:32
в ответ на сообщение
Слава Крулатов от 12 декабря 2024, 11:51
Здорово, что сериал произвёл на вас такое впечатление! 😉
12 декабря 2024, 18:32
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Олег Масличенко
13 декабря 2024, 15:11
Оценка
Сериал смотрю с интересом. Хочу выделить крепкую детективную интригу, которая вызывает у меня наибольший интерес. Банда диверсантов действует умело и постоянно скрывается с места преступления до того, как ее возьмут в клещи оперативники. В свою очередь для главы следственной группы Захара Мятова это расследование носит личный характер, так как поймав диверсантов, он сможет освободить из заключения свою супругу. Александр Новин создал очень симпатичный образ следователя, и я всецело на его стороне, так как герой вышел понятный, драматичный и располагающий к себе. Посмотреть сериал стоит по любому.
13 декабря 2024, 15:11
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Киноафиша.инфо
13 декабря 2024, 19:21
в ответ на сообщение
Олег Масличенко от 13 декабря 2024, 15:11
Очень интересно было прочесть ваш отзыв, спасибо большое ☺️
13 декабря 2024, 19:21
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Сергей Алимов
7 января 2025, 00:52
Оценка
Полный бред вот тот кто это снял это и есть враг у ворот
7 января 2025, 00:52
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Сергей Неворотов
16 февраля 2025, 01:09
Жандр фэнтези ... Но почему все такие худые?))
16 февраля 2025, 01:09
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