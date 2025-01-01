Меню
Сериалы
Это если «Сегуна» соединить с «Игрой в кальмара»: Netflix выпустил триллер о смертельной игре, который уже называют самым жестким сериалом года
В Сети советуют не выключать «Дракулу» до самых титров: мы проверили слухи о бонусной сцене от Люка Бессона
В новых «Звездных войнах» о Скайуокерах забудут навсегда: Шон Леви не хочет снимать картину, повторяющую прежние сюжеты
Шито-крыто и закрыто: сцена после титров в «Троне: Арес» намекает на продолжение — но нужно ли оно Disney после потери миллионов долларов?
За 18 лет до Кэмерона в СССР сняли своего «Терминатора», и его запретили моментально – дерзкий робот оказался неугоден властям
«Это точно будет необычно»: Журавлев из «Натальной карты», Харламов и Куценко — каст нового российского фэнтези (когда премьера?)
Кто играет Гудвина в «Волшебнике Изумрудного города»? Создатели скрывают, но его голос вы точно слышали в «Гарри Поттере» и шедеврах Нолана
«Лучшая медицинская драма за всю историю»: этот свежий сериал со звездой «Бумажного дома» — находка для тех, кто ждет «Больницу Питт»
Всегда был на втором плане: герою из нового «Супермена» HBO посвятит целый сериал — и это не Лоис Лейн
За 7 дней целых 40%: так вырос спрос на книжную «Алису» из-за фильма с Пересильд – а догадаетесь, что читали из-за кино в 2022-м?
У худшего фильма в карьере ДиКаприо позорные 0/100 на RT и жалкие 4.5 на IMDb – треш-хоррор не полюбили даже в России
