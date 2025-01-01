Меню
Сериалы
Космический призрак
Цитаты
Цитаты из сериала Космический призрак
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Space Ghost
Я умру задолго до того, как ты родишься, и умру задолго до того, как ты умрёшь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Космический призрак
Молтар, спусти озеро.
Молтар
У нас нет озера.
Космический призрак
Хорошая работа.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Zorak
Я Одинокий Саранча апокалипсиса. Думайте обо мне, когда смотрите на ночное небо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Zorak
Моя любимая серия Золотых девушек — та, где они все приняли загрязнённый Гериатол и умерли.
Space Ghost
Этого никогда не было!
Zorak
Ну, должна была быть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Space Ghost
Никто не спит с моей бабушкой!
[паузa]
Space Ghost
Правда?
Zorak
Правда!
[на фоне]
Zorak
С этого момента.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Space Ghost
У меня гигантский мозг, который способен упростить любую сложную машину до простого ответа — да или нет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Zorak
У меня через пять минут друг заскочит, так что, э... мне нужно смыться.
Space Ghost
Что вы собираетесь делать?
Zorak
Я думаю, мы будем разбивать лампочки у dumpsters.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Space Ghost
О, боже, сейчас Шатнеру не поздоровится. Я, как на озере Досона, без весла.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Space Ghost
Я мог бы сослаться на пятый.
Zorak
Если ты сможешь считать до такого.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Space Ghost
С возвращением, тупые зрители! Вы смотрите всё, что угодно! Ну давайте, переключайте канал. Вы всё равно вернётесь!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Space Ghost
Медведи — это безумие. Они откусят тебе голову, если у тебя на ней стейк.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Space Ghost
Я крепко тебя шлепну своим шлепающим лучом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[поёт на тему Двенадцати дней Рождества]
[ужасная неудачная попытка спеть Двенадцать дней Рождества]
Совет Зла
На пятый день Рождества моя настоящая любовь подарила мне...
Чёрная вдова
Леонард Нимой поёт!
Тансут
Четыре кесадильи!
Локар
Три повтора "Что происходит!"
Металлус
Два плюс восемь – это десять.
Брак
Привет, меня зовут Браааак!
Космический призрак
Хватит! Это было жалко!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Zorak
Ты танцуешь как женщина.
Space Ghost
Я танцую как женщина... если бы она была мужчиной!
Zorak
Ну... ты меня подловил.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Space Ghost
Молтар, на какой глубине мы?
Moltar
20 000 лье, сэр.
Space Ghost
Доведи до двадцати одной.
Moltar
Двадцать одна? Но... почему?
Space Ghost
Потому что это более фантастично.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Зорак
Молтар, сними шлем... покажи мне своё настоящее лицо.
Молтар
Почему?
Зорак
Потому что мне интересно.
Молтар
Нет.
Зорак
Ну давай... я буду твоим другом.
Молтар
НЕТ!
Зорак
Ну давай... я дам тебе доллар.
Молтар
Ладно...
[громкий шипящий звук]
Зорак
ГДЕ БОГ!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Космический призрак и Молтар устраивают ужин с убийством]
Space Ghost
А что насчёт этих бобов?
Moltar
Наверняка они выпали из моих волос.
[пауза]
Moltar
Ну ты просто всё это (чёрт) придумал!
[пауза]
Moltar
О, что, ты единственный, кто может (чёрт) придумывать?
[пауза]
Moltar
Это часть ужина.
Space Ghost
Нет, это часть сюжета.
Moltar
Они были в меню.
Space Ghost
Убийство в меню.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Брак
Космический призрак... Я, похоже, беременен.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Космический призрак
Я однажды видел садового гнома. Он меня не испугал!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Space Ghost
Давайте разберем эти коробки, чтобы их было удобнее хранить!
Zorak
...Это скучно!
Space Ghost
Ты не знаешь, что такое веселье!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Space Ghost
Девушки, как горчица: они отлично дополняют сэндвич. Но когда ты не ешь сэндвич... они просто стоят в холодильнике... на полке... в банке... с надписью... горчица.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Space Ghost
Я иду к столу...
Zorak
Ну, попробуй. Посмотри, что из этого выйдет.
[телепортируется к столу]
Space Ghost
Вот я здесь... У стола.
Moltar
[кричит] Тебе повезло, дружище!
Zorak
Попробуй в *следующий раз*! Посмотри, что из этого выйдет!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[смотрит мультфильм о себе 60-х]
Космический призрак
Эти идиотские дети, зачем я вообще утруждался?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[в большом парике]
Зорак
Что? Это моя натуральная шевелюра.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Zorak
Месть — прибежище слабых.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Space Ghost
Ты только что назвал меня обезьяной?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Zorak
Эй! Ты забрал мою душу!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Moltar
Покажи свою заду!
Zorak
Надень штаны.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
C. Martin Croker
Andy Merrill
