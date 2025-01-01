Меню
Цитаты из сериала Вселенная Стивена

[повторяемая фраза]
Перидот Колодец!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторяемая фраза]
Перидот Ого, спасибо!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Шелби Рабара
Shelby Rabara
