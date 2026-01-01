Разыгрываем призы к фильму «Гуру»

Матье Вассер — стремительно набирающий популярность харизматичный коуч по личностному росту и взаимоотношениям. Его успех будоражит массы и одновременно вызывает беспокойство у окружающих. Матье не подозревает, что тайный враг готовит ему испытание, способное разрушить его жизнь. Предстоит выяснить, сможет ли кумир миллионов выйти победителем в самой опасной игре в своей жизни.

Посмотреть фильм можно на большом экране с 16 апреля.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте мотивационный ежедневник.

Победителя определит наш робот 30 апреля. Победитель: lesmna***@mail.ru