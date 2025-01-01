Меню
Киноафиша Викторины о кино Разыгрываем призы к фильму «Миссия: Взломать экзамен»

Дата окончания викторины: 5 сентября 2025 16:28
Не пропустите семейную комедию о школьных буднях!

 

Когда школьник Тед и его друзья узнают, что провалили важный экзамен, ребята не отчаиваются и решают исправить ситуацию. Разработав идеальный план, как проникнуть в школу и изменить оценки, ребята не учли одного: в любой, даже самой продуманной схеме найдется место случайностям. Чтобы выполнить миссию по спасению экзамена, героям понадобятся смекалка и умение импровизировать.

Посмотреть фильм «Миссия: Взломать экзамен» можно на большом экране с 21 августа.

Проверьте, насколько хорошо вы помните школьную программу, правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте брендированный рюкзак.

Победителей определит наш робот 5 сентября.

Победитель:

elovsk***@bk.ru

Викторина окончена
