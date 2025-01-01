Разыгрываем призы к фильму «Операция «Панда»»
Джеки Чан спасает уникального зверя от преступников!
5 декабря в прокат выходит комедийный экшн для всей семьи «Операция «Панда»».
Международная звезда кунг-фу Джеки берёт под опеку детёныша большой панды Сю Сю. Из-за того, что у животного необычные глаза, международный преступный синдикат, жаждя заполучить редкий ген, объявляет награду за поимку Сю Сю. Джеки не может остаться в стороне и вступает с негодяями в противостояние.
Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте мягкую игрушку.
Победителей определит наш робот 10 декабря.
Победители:
si***@mail.ru; verona***@gmail.com; lubitn***@mail.ru.
Викторина окончена