Киноафиша Викторины о кино Разыгрываем призы к фильму «Операция «Панда»»

Дата окончания викторины: 10 декабря 2024 09:51
Джеки Чан спасает уникального зверя от преступников!

5 декабря в прокат выходит комедийный экшн для всей семьи «Операция «Панда»».

Международная звезда кунг-фу Джеки берёт под опеку детёныша большой панды Сю Сю. Из-за того, что у животного необычные глаза, международный преступный синдикат, жаждя заполучить редкий ген, объявляет награду за поимку Сю Сю. Джеки не может остаться в стороне и вступает с негодяями в противостояние.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте мягкую игрушку.

Победителей определит наш робот 10 декабря.

Победители:

si***@mail.ru; verona***@gmail.com; lubitn***@mail.ru.

Викторина окончена
