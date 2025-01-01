Меню
Разыгрываем книгу «Уолт Дисней. Преврати свою жизнь в магию» от издательства «Бомбора»

Дата окончания викторины: 12 мая 2020 10:32
Узнайте подробности о жизни величайшего мультипликатора.

«Уолт Дисней. Преврати свою жизнь в магию» - биография легендарного основателя мультимедийной империи, обладателя 26 статуэток "Оскар", подарившего миру Микки Мауса, Дональда Дака, Золушку, Питера Пэна, Спящую красавицу и каждого из 101 далматинца.

Из этой книги вы узнаете семь принципов лидерства Уолта Диснея, сделавших его великим.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте уникальное издание от издательства «Бомбора».

Победителей определит наш робот 12 мая.

Победители:

katya_re***@mail.ru

golubef***@rambler.ru

powerpc2***@yandex.ru

Викторина окончена
