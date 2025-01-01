Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Выиграй книгу Нила Патрика Харриса «Волшебные неудачники» от издания АСТ

Выиграй книгу Нила Патрика Харриса «Волшебные неудачники» от издания АСТ

Дата окончания викторины: 22 октября 2018 10:10
Выиграй книгу Нила Патрика Харриса «Волшебные неудачники» от издания АСТ

Разыгрываем волшебную книгу для тех, кто верит в магию!

В России вышла детская книга знаменитого американского актера Нила Патрика Харриса «Волшебные неудачники».

Нил Патрик Харрис придумал увлекательную историю про уличного фокусника Картера, который великолепно овладел искусством карточных трюков, но не верил в волшебство. В процессе своих приключений Картер встречается с настоящей магией и с очень загадочным человеком. Тот знакомит его с "волшебными неудачниками" и история обретает совершенно неожиданный оборот.

Правильно ответь на вопросы и выиграй книгу!

Победителей определим рандомным способом 22 октября.

Победители:

natali2***@mail.ru

rus-sw***@bk.ru

malinovskiy***@mail.ru

Викторина окончена
231,3 миллиона часов чистого адреналина: зрители называют «Тайлера Рейка» лучшим боевиком Netflix, а вы смотрели?
Азог или Болг? Почему главный враг в «Хоббите» не тот, кого придумал Толкин
Съемки с преступниками и деньги от братвы: почему актеры стыдились ролей в «Бандитском Петербурге»
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше