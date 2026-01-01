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Александр Рубенчик
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Персоны
Александр Рубенчик
Александр Рубенчик
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
0.0
Цыганское счастье
(2016)
Фильмография Александр Рубенчик
Жанр
Все
Драма
Мелодрама
Год
Все
2016
Все
1
Сериалы
1
Актер
1
Цыганское счастье
драма, мелодрама
2016, Россия
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