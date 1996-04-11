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Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Фильмография
Эвелин Клэр
Evelyn Claire
Киноафиша
Персоны
Эвелин Клэр
Эвелин Клэр
Evelyn Claire
Дата рождения
11 апреля 1996
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Вашингтон, США
Рост
170 см
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.4
Удовольствие
(2021)
0.0
Игра власти
(2025)
Фильмография Эвелин Клэр
Игра власти
Game of Power
криминал, драма, детектив
2025, Канада / США
6.4
Удовольствие
Pleasure
драма
2021, Швеция / Нидерланды / Франция
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