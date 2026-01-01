Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Матиас Пиньейро Matías Piñeiro
Киноафиша Персоны Матиас Пиньейро

Матиас Пиньейро

Matías Piñeiro

Дата рождения
1 мая 1982
Возраст
43 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Режиссер, Сценарист

Популярные фильмы

Виола 6.1
Виола (2012)

Фильмография Матиас Пиньейро

Жанр
Год
Виола 6.1
Виола Viola
драма 2012, Аргентина / США
В турдизи новый скандал: почему сериал «Ясемин» удаляют со всех платформ
«Фишер-3» жду как манны небесной: когда выйдет продолжение — от Wink есть сюрпризы
Практически новый Брагин: в 2026 жду сериал НТВ о харизматичном следователе — со звездой «Анны-медиум»
«Избалованный гаденыш»: легендарный мульт про попугая Кешу спустя годы признали ярой «антисоветчиной»
«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило
3 свежих российских мини-сериала без единой слабой серии: осилил за пару вечеров и понял, откуда рейтинг 7.8+
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
«Не перебор – полный маразм»: эти 5 советских фильмов современная молодежь брезгует досматривать – даже Гайдаю досталось
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
Если зацепили «Ландыши», попробуйте этот сериал — зрители смотрят «за один присест»: та же сильная любовь, но в эпоху 60-х
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше