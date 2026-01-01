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Фильмография
Наталия Силантьева
Natasha Manor
Киноафиша
Персоны
Наталия Силантьева
Наталия Силантьева
Natasha Manor
Дата рождения
15 августа 1958
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Ульяновск, Россия
Актерское амплуа
Герой триллеров
Популярные фильмы
5.4
Феофания, рисующая смерть
(1991)
Фильмография Наталия Силантьева
5.4
Феофания, рисующая смерть
Feofaniya, risuyushchaya smert
триллер, исторический, криминал
1991, СССР
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