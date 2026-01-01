Оповещения от Киноафиши
«Малыш»
1
О персоне
Фильмография
Мари-Лор Дуньяк
Marie-Laure Dougnac
Мари-Лор Дуньяк
Мари-Лор Дуньяк
Marie-Laure Dougnac
Дата рождения
1 февраля 1962
Возраст
64 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Актёр ужасов, Герой фэнтези, Романтический герой
Популярные фильмы
7.2
Деликатесы
(1991)
Фильмография Мари-Лор Дуньяк
Драма
Комедия
Мелодрама
Ужасы
Фэнтези
1991
Фильмы
Актер
7.2
Деликатесы
Delicatessen
ужасы, фэнтези, мелодрама, драма, комедия
1991, Франция
