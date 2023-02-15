Звезда «Ты» Пенн Бэджли хотел бы снять собственный полнометражный фильм

Вместе с тем актер не уверен, что сможет реализовать себя как постановщик за пределами сериала.

Актер Пенн Бэджли, наиболее известный по психологическому триллеру «Ты» от Netflix и подростковой драме «Сплетница», хотел бы посвятить себя режиссуре. Об этом исполнитель рассказал в интервью IndieWire:

«Я определенно буду углубляться в режиссуру. Я хотел бы снять что-то еще. Скорее всего, полнометражные фильмы».

Ранее Бэджли дебютировал в качестве режиссера на съемках девятого эпизода второй половины четвертого сезона «Ты». Хотя ремесло постановщика, безусловно, захватило его интерес, он еще не уверен, что сможет снять что-то за рамками шоу:

«Я не знаю, смогу ли срежиссировать что-то кроме «Ты», потому что я не могу уделять этому занятию достаточно времени с практической точки зрения. У меня нет времени отсматривать каждый дубль, поэтому я как бы режиссирую «вслепую». И из-за того, что я играю главную роль в шоу уже достаточно долго, мне кажется, я укоренился в этом образе. Мне на самом деле понравилось стоять по ту сторону камеры. Но одновременно играть Джо и режиссировать эпизод — это уже чересчур. Из-за этого у меня совсем не было времени на всю остальную жизнь примерно четыре недели».

Ранее Бэджли также заявил о своем желании писать сценарии в разговоре с журналистами издания Interview:

«Недавно я подумал, что не уверен в том, могу ли я сейчас сделать что-то значимое через актерскую игру. Мне куда интереснее слушать истории других людей. Вот почему сейчас я стараюсь погрузиться в продюсирование и режиссуру, а в конечном итоге планирую прийти и к сценарному мастерству».

Премьера второй половины четвертого сезона «Ты» состоится 9 марта.