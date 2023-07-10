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Звери отправляются в большое путешествие в трейлере мультфильма «Дозор джунглей: Кругосветка»

10 июля 2023 12:49
Звери отправляются в большое путешествие в трейлере мультфильма «Дозор джунглей: Кругосветка»

Продолжение истории о бесстрашных защитниках тропических лесов выйдет в российский прокат в середине сентября.

Кинокомпания Capella Film выпустила дублированный трейлер французского мультфильма «Дозор джунглей: Кругосветка». Данная картина является сиквелом ленты «Дозор джунглей», основанного на сериале «Отряд джунглей спешит на помощь».

Мультфильм повествует о новых приключениях тигрового пингвина Мориса и других членов команды, защищающей тропики от опасностей. По сюжету, загадочный злодей распыляет над джунглями необычную розовую пену, взрывающуюся при первом же контакте с водой. Сезон дождей не за горами, поэтому любимый зеленый лес героев рискует в скором времени превратиться в голую пустыню. Дозор джунглей решает во что бы то ни стало спасти родные края от надвигающейся угрозы и отправляется в кругосветное путешествие с целью найти способ избавиться от опасной пены.

Режиссерами мультфильма выступили Лоран Брю, наиболее известная по анимационному сериалу «Сабрина — маленькая ведьма», а также Янник Мулен и Бенуа Сомвиль, ранее работавшие над картиной «Маугли дикой планеты».

«Дозор джунглей: Кругосветка» выйдет в российский прокат 14 сентября.

Фото: Capella Film
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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