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Киноафиша Новости Зои Кравиц и Томасин Маккензи сыграют в психологическом хорроре «Автопортрет»

Зои Кравиц и Томасин Маккензи сыграют в психологическом хорроре «Автопортрет»

11 мая 2023 14:56
Зои Кравиц и Томасин Маккензи сыграют в психологическом хорроре «Автопортрет»

Фильм о девушках, которых преследует демон.

Зои Кравиц («Бэтмен») и Томасин Маккензи («Прошлой ночью в Сохо») возглавили актерский состав нового психологического хоррора. Как сообщает Deadline, актрисы сыграют ведущие роли в жуткой мистической драме «Автопортрет» (Self-Portrait). Режиссером фильма выступит Мона Фастволд Лерче («Мир грядущий»). Сценарий она написала в соавторстве с Брэйди Корбетом («Вокс люкс»).

Действие развернется в 1990 годах. В центре повествования окажется скорбящая женщина-фотограф Лу Райл (Маккензи). Она переезжает в старинный дом в Бруклине, где этажом ниже проживает художница Кэтрин (Кравиц). Героини быстро находят общий язык. Однажды в жизни Кэтрин происходит своя трагедия, которую невольно запечатлеет на пленку Лу. Сделав фотографию, она создает возвышенный, но ужасающий образ. После этого отношения между героинями обостряются, но вскоре поглощенные горем девушки осознают, что они стали объектами преследования некого демона — загадочная сверхъестественная сущность намерена вывернуть наизнанку их реальность.

В основу сюжета лег дебютный роман Рэйчел Лайон. Съемки «Автопортрета» стартуют до конца этого года. Сейчас проект продают на Каннском кинорынке международным прокатчикам.

Фото: Matt Easton/Courtesy
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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