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Киноафиша Новости Животные устраивают ралли в трейлере мультфильма «Зверогонщики»

Животные устраивают ралли в трейлере мультфильма «Зверогонщики»

16 мая 2023 15:16
Животные устраивают ралли в трейлере мультфильма «Зверогонщики»

Новый проект от одного из продюсеров «Шрэка».

Прокатная компания «Вольга» выпустила дублированный трейлер анимационной ленты «Зверогонщики», за производство которой отвечает один из продюсеров «Шрэка» Джон Х. Уильямс. Приключенческая семейная комедия выйдет в российский прокат 22 июня.

Сюжет вращается вокруг уникальной гонки с разнообразными ландшафтами и предельными скоростями под названием «Шелковый путь». В ралли участвуют только лучшие зверогонщики мира, но это не относится к Жи, милому пушистому зверьку с большими глазами и добрым сердцем. В гонках ему всегда не везет. Однажды он оказывается в чрезвычайно сложной ситуации — чтобы спасти свой дом, Жи во что бы то ни стало необходимо обойти чемпиона Арчи Великвалепного. Его другие соперники — многочисленные млекопитающие и земноводные, тоже отчаянно стремящиеся к победе. Они пойдут на все, чтобы финишировать первыми.

В оригинале главных героев озвучили Джимми О. Ян («Силиконовая долина»), Хлоя Беннет («Агенты «Щ.И.Т.»), Джон Клиз («Монти Пайтон и Священный Грааль»), а также Шэрон Хорган («Смерть супергероя»), Кэтрин Тейт («Много шума из ничего»), Лиза Лу («Опасные связи») и обладатель премии «Оскар» Дж.К. Симмонс («Одержимость»). Режиссером и сценаристом выступил Росс Венокур («Распрекрасный принц», «Белки в деле»).

Фото: Riverstone Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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