Животные устраивают ралли в трейлере мультфильма «Зверогонщики»

Прокатная компания «Вольга» выпустила дублированный трейлер анимационной ленты «Зверогонщики», за производство которой отвечает один из продюсеров «Шрэка» Джон Х. Уильямс. Приключенческая семейная комедия выйдет в российский прокат 22 июня.

Сюжет вращается вокруг уникальной гонки с разнообразными ландшафтами и предельными скоростями под названием «Шелковый путь». В ралли участвуют только лучшие зверогонщики мира, но это не относится к Жи, милому пушистому зверьку с большими глазами и добрым сердцем. В гонках ему всегда не везет. Однажды он оказывается в чрезвычайно сложной ситуации — чтобы спасти свой дом, Жи во что бы то ни стало необходимо обойти чемпиона Арчи Великвалепного. Его другие соперники — многочисленные млекопитающие и земноводные, тоже отчаянно стремящиеся к победе. Они пойдут на все, чтобы финишировать первыми.

В оригинале главных героев озвучили Джимми О. Ян («Силиконовая долина»), Хлоя Беннет («Агенты «Щ.И.Т.»), Джон Клиз («Монти Пайтон и Священный Грааль»), а также Шэрон Хорган («Смерть супергероя»), Кэтрин Тейт («Много шума из ничего»), Лиза Лу («Опасные связи») и обладатель премии «Оскар» Дж.К. Симмонс («Одержимость»). Режиссером и сценаристом выступил Росс Венокур («Распрекрасный принц», «Белки в деле»).