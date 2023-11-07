Жители многоэтажки обсуждают свои проблемы в трейлере ситкома «Внутренняя мимперия»

Очевидно, в названии создатели обыгрывают «Внутреннюю империю» — это трехчасовой экспериментальный фильм Дэвида Линча, вышедший в 2006 году.

Онлайн-кинотеатр PREMIER и канал 2х2 анонсировали совместный анимационный проект, которым станет многосерийная абсурдистская комедия «Внутренняя Мимперия». Премьера состоится в 2024 году, но точная дата пока не объявлена.

Согласно официальному пресс-релизу, в «Внутренней мимперии» посредством юмора и метафор раскрываются трудности взрослой жизни, связанные с решением повседневных проблем. Отправной точкой сюжета становится момент, когда не имеющего работы аутсайдера по имени Пандыч назначают главой подъезда, что подразумевает участие в общем соседском чате. Это событие ставит Пандыча в эпицентр бытового безумия. Колоритными соседями главного героя являются семейство Деревановых, Вампир в законе, Дедозавр, злодей Мим и другие. Все они препираются и высказывают свои жалобы в онлайн-чате, которым вынужден руководить Пандыч.

По словам соавтора шоу Дениса Всесвятского, в основу шоу легла тема странных соседей, которые скандалят и жалуются прежде всего из-за того, что им не хватает общения. Вместе со Всесвятским над шоу работают Ксения Самарина и режиссер Петр Тарасов. Сериал будет состоять из двенадцати серий продолжительностью по 15 минут.