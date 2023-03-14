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Киноафиша Новости Заключительная серия первого сезона «Одних из нас» привлекла рекордные 8,2 млн зрителей

Заключительная серия первого сезона «Одних из нас» привлекла рекордные 8,2 млн зрителей

14 марта 2023 12:26
Заключительная серия первого сезона «Одних из нас» привлекла рекордные 8,2 млн зрителей

За все время трансляции первого сезона аудитория сериала выросла на 75%.

Согласно данным агентства Nielsen и Warner Bros. Discovery, финальный девятый эпизод сериала «Одни из нас», премьера которого состоялась 12 марта, посмотрели 8,2 млн человек. В данный подсчет были включены зрители, которые настроились на вечернюю воскресную трансляцию на телеканале HBO, а также на ночную трансляцию на стриминговом сервисе HBO Max. Таким образом, шоу побило собственный рекорд аудитории за серию, даже несмотря на то, что в это же время внимание многих миллионов зрителей было приковано к трансляции церемонии вручения «Оскара».

Этот случай стал уже не первым примером того, как «Одни из нас» побили собственный рекорд, конкурируя за аудиторию с трансляциями крупных премий. Так, четвертый эпизод шоу под названием Please Hold to My Hand («Пожалуйста, держись за мою руку») собрал у экранов рекордные на то момент 7,5 млн зрителей несмотря на то, что его премьера совпала с трансляцией вручения «Грэмми».

Компания Warner Bros. Discovery также поделилась информацией о том, что первые шесть эпизодов сериала в настоящее время в среднем посмотрели 30,4 млн зрителей. При этом только аудитория первого эпизода вплотную приближается к отметке в 40 млн зрителей.

В целом же за все время трансляции первого сезона «Одних из нас» сериал увеличил свою аудиторию с 4,7 млн зрителей до нынешних 8,2 млн, то есть прирост составил впечатляющие 75%.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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