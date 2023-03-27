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Киноафиша Новости За первые дни в мировом прокате «Джон Уик 4» собрал рекордные для франшизы деньги

За первые дни в мировом прокате «Джон Уик 4» собрал рекордные для франшизы деньги

27 марта 2023 10:04
За первые дни в мировом прокате «Джон Уик 4» собрал рекордные для франшизы деньги

Фильм на 73% превзошел показатели своего предшественника.

По информации Deadline, за первые дни мирового проката «Джон Уик 4» поставил рекорд по сборам в рамках своей франшизы. На данный момент фильм заработал свыше $137,5 млн, $64 млн из которых были получены от проката картины за пределами США. Эти показатели на 73% опережают результаты «Джона Уика 4» за аналогичный период.

Помимо США, самыми прибыльными рынками для «Джона Уика 4» стали Великобритания ($6,7 млн, на 56% выше показателей «Джона Уика 3» за тот же период), Германия ($5,5 млн, на 64% выше показателей «Джона Уика 3») и Австралия ($4,68 млн, на 54% выше показателей «Джона Уика 3»). Кроме того, картина заработала $12,7 млн от международных показов в IMAX, что сделало ее вторым самым прибыльным проектом Lionsgate в данном формате.

Лента также вышла в официальный прокат в России, где, по последним данным, собрала приблизительно 345-350 млн рублей, из которых 251 млн был заработан в первые три дня показов. Согласно статистике ComScore, «Джон Уик 3» собрал на отечественном кинорынке 250,3 млн рублей за тот же период, что делает «Джона Уика 4» на 37-38% успешнее своего предшественника.

В отличие от предыдущих частей серии, премьера «Джона Уика 4» состоялась в США и еще 71 стране одновременно. В апреле боевик также выйдет в прокат Корее и на Ближнем Востоке, а в сентябре доберется до Японии.

Фото: Lionsgate
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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