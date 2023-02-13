Вышел трейлер второго сезона сериала «Омар в большом городе»

В сети появился трейлер второго сезона многосерийной комедии «Омар в большом городе», повествующей о московских приключениях добродушного дагестанца в исполнении Омара Алибутаева. Премьера состоится в онлайн-кинотеатре KION 14 февраля.

В новых эпизодах переехавший в мегаполис из села Омар (Алибутаев) окажется в центре целого ряда событий. Уже несколько лет главный герой работает таксистом и проживает вместе с приятелем Олегом (Олег Верещагин) на съемной квартире. Родителям и друзьям же он говорит, что стал настоящим миллионером, однако за свою ложь ему придется заплатить. Отец и мама героя решают приехать к нему в гости, поэтому обманщику придется в срочном порядке что-то придумать, чтобы разбогатеть. На это у него будет буквально несколько дней, поэтому медлить нельзя. Параллельно Омара будет терзать другая дилемма — ему нужно будет одержать победу на любовном фронте, уведя красавицу Асю (Анастасия Байкаева) от столичного бизнесмена. В противном случае родня заставит его жениться на другой девушке.

Первый сезон «Омара в большом городе» вышел на YouTube в 2019 году. Сериал родился из скетчей Омара Алибутаева, являющегося участником команды КВН «Сборная Дагестана». Проект был настолько успешным, что его в свое время признали лучшим веб-сериалом. По словам исполнителя ведущей роли, в новом сезоне его персонаж претерпит заметные внутренние перемены:

«Мой герой сильно изменился. В первом сезоне Омар думал, что сможет покорить Москву своими методами, договориться со всеми — он ведь привык, что в его родном Дагестане все друг другу помогают. В продолжении сериала Омар уже знает законы столицы, он стал хитрым и осторожным. Мне кажется, зрители заметят изменения героя».

Постановшиком сериала выступает Дмитрий Грачев. Обязанности шоураннеров закреплены за Иваном Рымаревым и Георгием Гигашвили.