Вышел трейлер документального фильма об эскорт-индустрии «Жизнь по вызову. Док»

В центре повествования — четыре героини, готовые откровенно рассказать обо всех тонкостях «древнейшей профессии» в наши дни.

Стриминговый сервис KION представил трейлер документального фильма «Жизнь по вызову. Док» о работницах российской эскорт-индустрии.

Современные представительницы «древнейшей профессии» совсем не похожи на заезженный образ, сформировавшийся в воображении миллионов людей. С приходом цифровых технологий этот нелегальный рынок пережил настоящую революцию. Современные проститутки не прячут своих лиц, а активно ведут соцсети, выкладывают фотографии дорогих подарков, ездят на тропические курорты и гордятся своим образом жизни. Сутенеры ушли в прошлое, уступив место менеджерам, частным охранникам и личным водителям.

Авторы картины встретились с четырьмя девушками, каждая из которых уже много лет работает в этой индустрии роскоши и разврата, а потому знает о ее законах не понаслышке. Героини откровенно рассказали им обо всех деталях своего образа жизни — рабочем графике, специфике клиентуры, отношениях с родственниками, а также рисках, связанных с выбором такой профессии.

Режиссером ленты выступил Родион Чепель («Пелевин»). Сценарий был написан Когершын Сагиевой («Наше дело. Сестры Хачатурян»). Данный проект является своеобразным неигровым ответвлением скандального шоу «Жизнь по вызову».

Дебютный показ «Жизнь по вызову. Док» состоится на кинофестивале «Горький Fest», который пройдет 7 по 13 июля в Нижнем Новгороде.