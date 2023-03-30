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Киноафиша Новости Вышел первый тизер байопика о Леброне Джеймсе

Вышел первый тизер байопика о Леброне Джеймсе

30 марта 2023 14:43
Вышел первый тизер байопика о Леброне Джеймсе

Одну из главных ролей в фильме сыграл звезда «Очень странных дел».

Стриминговый сервис Peacock выпустил трейлер байопика Shooting Stars («Падающие звезды»), основанного на одноименной автобиографической книге легендарного баскетболиста Леброна Джеймса. Главные роли в картине исполнили сам Джеймс («Космический джем: Новое поколение»), а также Калеб Маклафлин («Очень странные дела»), Маркиз «Муки» Кук, Эйвери Серелл Уиллс — младший («Стойкость») и Халил Эвередж («Кобра Кай»).

В начале ролика Джеймс собственнолично появляется на экране, чтобы представить зрителям фильм. Он говорит:

«Люди думают, что знают мою историю. Но это наша история».

Джейс намекает на то, что его стремительный взлет к вершинам успеха стал возможен не только благодаря его личной самоотдаче, но и благодаря стараниям каждого из членов его баскетбольной команды. В это же время в кадре появляются его баскетбольные товарищи, а действие трейлера переносится в прошлое. После этого в ролике показаны несколько красочных сцен матчей и повседневной жизни молодого Джеймса (Кук). В конце он говорит, что фильм посвящен «его братьям» и тому, как они стали семьей.

Постановщиком картины выступил Крис Робинсон, ранее работавший над сериалами «Wu-Tang: Американская сага» и «Повзрослевшие».

Shooting Stars выйдет на Peacock 2 июня.

Фото: Peacock
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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