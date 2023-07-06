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Киноафиша Новости Вышел новый трейлер мультфильма «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы»

Вышел новый трейлер мультфильма «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы»

6 июля 2023 17:10
Вышел новый трейлер мультфильма «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы»

Главные герои защищают Париж от нового могущественного злодея.

Стриминговый сервис Netflix представил полноценный трейлер приключенческого анимационного фэнтези «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы», основанного на популярном французском мультсериале. Цифровой релиз картины состоится 28 июля, а уже 17 августа прокатная компания «Экспонента» официально выпустит мультик в российские кинотеатры.

Главная героиня — обыкновенная школьница по имени Маринетт. Она не входит в число популярных ребят и втайне влюблена в своего одноклассника Адриана, но однажды ее жизнь кардинально меняется. Маринетт получает сверхсилы и становится настоящей супергероиней по прозвищу Леди Баг. Обретенные способности она направляет на благие дела — защищает любимый город от нападок злодеев. Помогает ей в этом благородном деле коллега Супер-Кот. Под личностью последнего скрывается как раз возлюбленный Адриан, также случайно получивший уникальный дар. Они не знают истинные личности друг друга, но вместе успешно сражаются со злом. В предстоящем мультфильме им придется сделать все возможное, чтобы одолеть очередного могущественного антагониста и защитить родной Париж.

Режиссером и сценаристом мультика выступил один из создателей оригинального шоу Джереми Заг. Центральных персонажей озвучили Кристина Валенсуэла и Брайс Папенбрук.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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