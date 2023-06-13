Вышел дублированный трейлер триллера с Николасом Кейджем «Схватка с дьяволом»

В сети появился дублированный трейлер напряженного психологического триллера «Схватка с дьяволом», ведущие роли в котором сыграли обладатель премии «Оскар» Николас Кейдж и звезда «Отряда самоубийц» Юэль Киннаман. Российский релиз картины намечен на 20 июля.

Действие разворачивается в Лос-Анджелесе на протяжении одной длинной ночи. Главный герой истории — водитель по имени Дэвид (Киннаман), направляющийся к своей беременной жене. Внезапно в его машину подсаживается загадочный незнакомец (Кейдж). Под дулом пистолета водителю приходится выполнять указания своего маниакального пассажира. Киллер с уверенностью утверждает, что в прошлом Дэвид совершил некие страшные проступки, за которые теперь ему придется перед ним ответить, однако перепуганный трудяга совершенно не понимает, о чем идет речь. Или делает вид, что не понимает.

Постановщиком ленты выступил уважаемый израильский режиссер Юваль Адлер, создатель фильмов «Тайны, которые мы храним», «Связной» и «Вифлеем». Автор сценария — Люк Парадайз («Затерянный на горе в штате Мэн»). Прокатом в РФ занимается компания Global Film.